La country-sitter Saison 1 : Katharine McPhee fait du baby-sitting pour lancer sa carrière de chanteuse, dans un mois sur Netflix

Après Kevin James et son équipe de Nascar dans The Crew, Netflix continue de lancer de nouvelles sitcoms multi-camera avec notamment La country-sitter dont l’intégralité de la première saison arriver sur la plateforme de streaming le 19 mars prochain.

Création de Caryn Lucas, La country-sitter nous invite à suivre une jeune chanteuse de country qui trouve enfin le groupe qu’elle cherchait lorsqu’elle se fait embaucher comme baby-sitter dans une famille de mélomanes.

Alors que sa carrière et sa vie privée déraillent, Bailey (Katharine McPhee) accepte de travailler comme baby-sitter pour Beau (Eddie Cibrian), un cowboy endurci, et ses cinq enfants. Grâce à sa persévérance et son charme, cette apprentie nounou parvient à se faire une place dans le foyer et à combler l’absence de la figure maternelle. À sa plus grande surprise, Bailey trouve également dans cette famille mélomane le groupe qui lui manquait pour la remettre sur la voie de la célébrité.

Au casting de cette première saison de La country-sitter, nous trouvons donc Katharine McPhee et Eddie Cibrian en têtes d’affiche, mais aussi Ricardo Hurtado, Jamie Martin Mann, Pyper Braun, Shiloh Verrico et Griffin McIntyr.

