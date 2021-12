La Fabuleuse Mrs. Maisel Saison 4 : Midge est prête à remonter sur scène, en février sur Amazon Prime Video

Après plus de deux ans, La Fabuleuse Mrs Maisel se prépare à donner une nouvelle performance sur Amazon Prime Video, avec le retour de la série pour une saison 4 annoncée pour le vendredi 18 février. Au lieu de mettre l’intégralité de la saison en ligne en même temps, Amazon Prime Video a annoncé une mise en ligne à la semaine, avec deux épisodes mis en ligne chaque vendredi pendant quatre semaines.

De quoi parle La Fabuleuse Mrs. Maisel ?

Création d’Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls), La Fabuleuse Mrs Maisel nous ramène à New York à la fin des années 1950 où Midge Maisel semble avoir tout pour elle. En apparence, elle a donc une vie rêvée avec son mari, ses enfants, et ses dîners raffinés du Yom Kippour dans son appartement de l’Upper West Side. Mais quand la vie prend un tournant inattendu, elle doit compter sur d’autres talents, et devenir humoriste ne lui fait pas peur.

Au programme de la saison 4…

Avec les années 1960 qui arrivent, il y a du changement dans l’air ! En recherchant de nouvelles opportunités dans le milieu du stand-up, Midge parvient à muscler son jeu et à s’imposer dans la cour des grandes. Mais sa passion et son dévouement à son art ont ses limites, et elle crée forcément des tensions entre elle et ses proches…



Le casting de La Fabuleuse Mrs. Maisel Saison 4

La saison met donc naturellement en scène Rachel Brosnahan (Midge Maisel), Alex Borstein (Susie Meyerson), Michael Zegen (Joel Maisel), Marin Hinkle (Rose Weissman), Tony Shalhoub (Abe Weissman), Kevin Pollak (Moishe Maisel) mais aussi Luke Kirby qui reprend son rôle de Lenny Bruce. Ils sont rejoints cette saison par deux anciens acteurs de Gilmore Girls, à savoir Milo Ventimiglia et Kelly Bishop.