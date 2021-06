Une saison 2 pour La famille Upshaw, Bennie et les siens seront de retour sur Netflix

Elle a été lancée après Arrête Papa, tu me fais honte !, mais elle ne va pas suivre la même route menant à l’annulation. En effet, Netflix annonce le renouvellement de La Famille Upshaw qui reviendra ainsi pour une saison 2.

Comédie familiale créée par Regina Hicks et Wanda Sykes, La Famille Upshaw a clairement trouvé son public sur la plateforme de streaming. En conséquence, après une première saison de 10 épisodes, Netflix commande une seconde de 16 épisodes — qui sera probablement diffusée en deux parties.

Si vous n’êtes pas familiers avec La famille Upshaw, elle s’intéresse à une famille afro-américaine de la classe ouvrière qui affronte les difficultés du quotidien et rêve d’une vie meilleure. Plus précisément, Bennie Upshaw (Mike Epps) est un mécanicien aussi bien intentionné que foutraque, faisant de son mieux pour subvenir aux besoins de sa famille afro-américaine à Indianapolis.

Il doit composer avec son épouse Regina (Kim Fields), leurs deux cadettes (Khali Daniya-Renee Spraggins et Journey Christine), leur aîné (Jermelle Simon) et son fils ado (Diamond Lyons) qu’il a eu avec une autre femme (Gabrielle Dennis), mais aussi supporter les sarcasmes de sa belle-sœur (Wanda Sykes), le tout sans beaucoup de repères. Pourtant, la famille Upshaw est déterminée à surmonter les difficultés et à réussir ensemble. Page Kennedy et Journey Christin. complètent la distribution.

