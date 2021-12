La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre : Kristen Bell est témoin d’un horrible meurtre, fin janvier sur Netflix

Kristen Bell est témoin d’un horrible meurtre… ou pas, prochainement sur Netflix. L’actrice est à la tête du thriller satirique La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, disponible sur la plateforme de streaming à partir du 28 janvier 2022.

De Quoi parle La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre ?

Nous venant de Rachel Ramras, Hugh Davidson et Larry Dorf, La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre s’inspire de films/livres comme La Fille du train (avec Emily Blunt) et La Femme à la fenêtre (avec Amy Adams), pour nous délivrer un thriller psychologique avec humour noir et consommation excessive de vin.

L’histoire suit donc Anna (Kristen Bell), une femme au cœur brisé. Lasse de son quotidien monotone, elle s’assoit à la fenêtre avec un verre de vin et observe la vie des autres pour oublier la sienne. Alors, quand un voisin fort séduisant (Tom Riley) et son adorable fille (Samsara Yett) emménagent en face de chez elle, Anna s’enthousiasme de voir enfin la lumière au bout du tunnel. Mais ça, c’était avant qu’elle ne soit témoin d’un horrible meurtre… Ou a-t-elle tout imaginé ?

Michael Ealy, Mary Holland, Shelley Hennig, Cameron Britton, Christina Anthony et Benjamin Levy Aguilar partagent l’affiche avec Kristen Bell, qui assure la production exécutive de cette mini-série aux côtés de Will Ferrell, Jessica Elbaum et Brittney Segal pour Gloria Sanchez Productions.