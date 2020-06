La fête à la maison : 20 ans après Saison 5 : Un triple mariage pour terminer la série, dès maintenant sur Netflix

C’est en 2016 que Netflix ramenait à la vie La fête à la maison, ce qui fut un succès aidant à propulser la vague de revivals qui a suivi. Aujourd’hui, il est de nouveau temps de faire nos adieux aux filles Tanner (et à Kimmy Gibler), puisque les derniers épisodes de La fête à la maison : 20 ans après sont dès à présent disponible sur la plateforme de streaming.

Avec la seconde moitié de la saison 5 de La fête à la maison : 20 ans après, soit les 9 derniers épisodes, Netflix aura donc proposé un total de 75 épisodes qui nous ont ramené à San Francisco au cœur de la résidence Tanner. Cette fois, c’était au tour de D.J. (Candace Cameron Bure), sa sœur Stephanie (Jodie Sweetin) et l’inénarrable Kimmy Gibbler (Andrea Barber) de vivre ensemble avec leurs enfants.

Pour la fin de la série, des festivités sont au programme avec un triple mariage, ce qui requiert des préparations importantes, des retours attendus et probablement des rires et quelques larmes au moment où tout se terminera.

Au casting de ces derniers épisodes de la saison 5 de La fête à la maison : 20 ans après, nous retrouvons donc Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin et Andrea Barber, mais aussi Michael Campion, Elias Harger, Soni Nicole Bringas, Dashiell and Fox Messitt, Juan Pablo Di Pace, Scott Weinger, John Brotherton, Ashley Liao et Adam Hagenbuch.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.