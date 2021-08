La Fortuna Saison 1 : Stanley Tucci retrouve le trésor du Cygne noir dans un trailer et cet hiver sur AMC+

Une chasse au trésor est annoncée pour cet hiver sur AMC+ avec la série La Fortuna qui commence à se dévoiler dès à présent à l’aide d’une première bande-annonce qui promet du dépaysement.

De quoi parle La Fortuna ?

Basée sur le roman graphique Le Trésor du Cygne noir (El tesoro del Cisne Negro) de Paco Roca et Guillermo Corral, La Fortuna est la première série du réalisateur Alejandro Amenábar (Les Autres) qui signe le scénario avec Alejandro Hernández, en plus de se charger de la mise en scène des six épisodes.

L’histoire de La Fortuna nous introduit à Álex Ventura (Álvaro Mel), un jeune diplomate inexpérimenté qui devient involontairement le chef d’une mission qui mettra toutes ses convictions à l’épreuve : récupérer le trésor englouti volé par Frank Wild (Stanley Tucci), un aventurier qui voyage le monde pillant des objets du patrimoine commun dans les profondeurs de la mer.

Formant une équipe unique avec Lucía (Ana Polvorosa), une fonctionnaire combative, et Jonas Pierce (Clarke Peters), un brillant avocat américain passionné par les vieux contes de pirates, Álex se lance dans l’aventure d’une vie au cours de laquelle il découvre l’importance de l’amour, de l’amitié et de son engagement envers ses propres croyances.

Qui est au casting de La Fortuna ?

Ambitieuse production internationale, La Fortuna rassemble autour des Américains Stanley Tucci (Fortitude, Feud) et Clarke Peters (The Wire, His Dark Materials) les acteurs espagnols Álvaro Mel (La otra mirada) et Ana Polvorosa (Les Demoiselles du téléphone), et l’Anglaise T’Nia Miller (The Haunting of Bly Manor). Le reste de la distribution réunit Karra Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo et Pedro Casablanc.

