La grande illusion de Juanquini Saison 2 : Le magicien maladroit est de retour, ce vendredi sur Netflix

Retour du côté de la Colombie sur Netflix avec la saison 2 de la comédie La grande illusion de Juanquini (Chichipatos en version originale) que l’on peut ainsi retrouver ce vendredi sur la plateforme de streaming.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Dago García, La grande illusion de Juanquini est une comédie qui s’articule autour de Juan Morales « Juanquini ». Il est un magicien sans réel talent, ses enfants ont honte de lui et la police n’arrive pas à croire qu’il a réussi un tour. La série débute ainsi alors que, au beau milieu d’une descente de police, un magicien maladroit fait accidentellement disparaître le criminel le plus recherché, El Ñato Orduz/Don Heriberto, mettant par la même occasion sa vie et celle de sa famille sens dessus dessous.

En saison 2, les Orduz et les Morales sont contraints de vivre ensemble sous le même toit, déclenchant une connexion inattendue entre les membres des deux familles. Tout n’est pas parfait dans ce conte, car le capitaine González est déterminé à tous les trouver.

Au niveau du casting, La grande illusion de Juanquini réunit Antonio Sanint, Biassini Segura, María Cecilia Sánchez, Mariana Gómez, Julián Cerati, Lina Tejeiro et El Mindo.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.