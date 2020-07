Une saison 3 pour La Méthode Kominsky qui sera également la dernière sur Netflix

Cette semaine, Netflix a annoncé le renouvellement d’Ozark pour une dernière saison et recommence dans la foulée avec La Méthode Kominsky qui décroche pour sa part une saison 3 qui sera donc également l’ultime de la série.

C’est un renouvellement qui s’est fait attendre, puisque la saison 2 de La Méthode Kominsky a été mise en ligne en octobre 2019. Naturellement, étant donné que la production de séries américaines est actuellement en pause, il est impossible de savoir quand la saison 3 arrivera. On peut espérer avec la fin 2021.

Pour rappel, La Méthode Kominsky est une comédie single-caméra qui nous vient de Chuck Lorre (The Big Bang Theory et Mom) et se centre sur l’ancienne star Sandy Kominsky (Michael Douglas) et son agent de longue date Norman Newlander (Alan Arkin). Sandy s’est reconverti en coach pour acteurs et Norman poursuit sa carrière qui ne le satisfait plus. Mais peu importe les obstacles qu’ils doivent traverser, ils sont toujours là pour se soutenir l’un et l’autre. En saison 2, la fille de Sandy lui révéla qu’elle était dans une relation avec un homme plus âgé (Paul Reiser) et Sandy est devenu ami avec lui. En parallèle, Norman reconnectait avec son amour de jeunesse (Jane Seymour) et, après 50 ans, ils décidaient de tout recommencer à zéro.

Au niveau du casting, La Méthode Kominsky s’articule donc autour de Michael Douglas et Alan Arkin qui sont accompagnés par Nancy Travis et Sarah Baker, mais aussi Lisa Edelstein, Jacqueline Bisset, Jane Seymour, Paul Reiser et Kathleen Turner.

