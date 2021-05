La Méthode Kominsky Saison 3 : Une dernière saison pour Sandy, sans son meilleur ami, fin mai sur Netflix

En plus d’être la dernière, la saison 3 de La méthode Kominsky (de seulement 6 épisodes) doit se faire sans Alan Arkin. Son départ est bien entendu bien intégré dans la série qui fera son retour sur Netflix le 28 mai prochain.

Pour rappel, La Méthode Kominsky est une comédie single-caméra de Netflix qui nous vient de Chuck Lorre (The Big Bang Theory et Mom) et se centre sur l’ancienne star Sandy Kominsky (Michael Douglas) et son agent de longue date Norman Newlander (Alan Arkin). Sandy s’est reconverti en coach pour acteurs et Norman poursuit sa carrière qui ne le satisfait plus. Mais peu importe les obstacles qu’ils doivent traverser, ils sont toujours là pour se soutenir l’un et l’autre.

En saison 3, Sandy Kominsky doit désormais apprendre à vieillir sans Norman à ses côtés. L’arrivée de son ex-femme, Roz Volander (Kathleen Turner), vient encore compliquer les choses. Leur relation déjà explosive se corse quand Roz se rend à Los Angeles pour passer du temps avec leur fille Mindy (Sarah Baker) et son petit ami Martin (Paul Reiser).

Au casting de cette saison 3 de La Méthode Kominsky, nous retrouvons donc Michael Douglas qui est accompagné par Kathleen Turner, Sarah Baker, Paul Reiser, Lisa Edelstein, Emily Osment, Graham Rogers et Haley Joel Osment.

