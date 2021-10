La Réalité en face : Kevin Hart et Wesley Snipes voient leur vie basculer en une soirée, dans un mois sur Netflix

Pour le week-end de Thanksgiving, Netflix mise sur la mini-série La Réalité en face (True Story en VO) proposant une histoire de famille explosive avec Kevin Hart et Wesley Snipes en tête d’affiche. Le lancement est programmé pour le 24 novembre sur la plateforme de streaming.

De quoi parle La Réalité en face ?

Créée par Eric Newman, La Réalité en face est donc une mini-série qui nous entraine dans la vie du Kid (Kevin Hart), un comédien en pleine tournée qui va être forcé de déterminer jusqu’où il est prêt à aller pour protéger ce qu’il a bâti.

Tout débute quand une soirée calamiteuse à Philadelphie avec son frère Carlton (Wesley Snipes) menace de gâcher sa carrière et le reste, Kid cherche à rattraper les choses avant qu’il ne soit trop tard, mais chaque nouvelle solution ne fait qu’empirer une situation qui est de plus en plus incontrôlable.

Le casting de La Réalité en face

La distribution de cette mini-série avec Kevin Hart et Wesley Snipes rassemble également Tawny Newsome, Theo Rossi, Will Catlett, Paul Adelstein, Ash Santos, John Ales, Chris Diamantopoulos, Lauren London et Billy Zane.