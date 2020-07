Une saison 3 pour La Reine du Sud, l’originale Queen of the South reviendra sur Telemundo et Netflix

Il a été nécessaire d’attendre 8 ans après la fin de la première saison pour découvrir la saison 2 de La Reine du Sud (ou La Reina Del Sur en version originale). Telemundo annonce que la saison 3 arrivera plus vite, puisqu’elle vient tout juste d’être commandée.

Naturellement, avec la situation sanitaire actuelle, le tournage ne débutera pas avec l’année prochaine. Cela dit, il est déjà confirmé que, une fois que cette saison 3 de La Reine du Sud aura terminé sa diffusion sur Telemundo, elle sera disponible sur Netflix dans le reste du monde.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série qui a été adaptée par les Américains sous le titre Queen of the South (également sur Netflix), elle parle de Teresa Mendoza, jouée par Kate Del Castillo, qui a grimpé les échelons du monde de la drogue jusqu’à prendre la tête de son propre Cartel et en paie le prix. En saison 2, Teresa la « reine du sud » vivait en Italie sous une nouvelle identité quand sa fille Sofia est kidnappée par ses ennemis. Elle devait alors refaire surface pour affronter son passé et faire son retour au Mexique où, pour récupérer sa fille, elle devait redevenir la « Reine du Sud ».

Durant le tournage de la saison 2 de La Reina Del Sur, Kate Del Castillo ne pouvait pas travailler au Mexique (une doublure fut utilisée) à cause de son implication dans l’affaire El Chapo. La série fut dès lors tournée dans le monde entier, mais l’affaire est bouclée et l’actrice peut revenir dans son pays, tout comme la série qui y passera donc plus de temps en saison 3.

En ce qui concerne l’adaptation américaine, Queen of the South se poursuit avec sa saison 5 dont la production est entrée en pause, comme toutes les autres séries américaines. Elle reviendra prochainement.

