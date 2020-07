La Révolution : Une version alternative et fantastique de l’histoire française, en octobre sur Netflix

Après les Vampires à Paris, Netflix continue dans le domaine fantastique en revisitant cette fois-ci une page de l’Histoire française à travers La Révolution qui se produira sur le service de streaming en octobre 2020.

Plus spécifiquement, cette série française nous venant d’Aurélien Molas et Gaïa Guasti nous dépeindra une version alternative de la Révolution française. L’histoire commence en 1787, lorsqu’ un mystérieux virus, le Sang bleu, se propage au sein de l’aristocratie et pousse la noblesse à attaquer le peuple.

Dans cette France révolutionnaire réinventée, Joseph Guillotin (inspiré par le véritable Joseph Ignace Guillotin, docteur et homme politique) enquête sur cette étrange épidémie. Notons que Joseph Guillotin est qui n’a pas inventé la guillotine (ce titre revient à

Se composant de huit épisodes, cette première saison de La Révolution réunit Amir El Kacem (Joseph Guillotin), Marilou Aussilloux (Elise de Montargis), Lionel Erdogan (Albert Guillotin) et Isabel Gonzalez (Katell).

