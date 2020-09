La Révolution : Une autre version de l’histoire française, dès à présent dans un trailer et en octobre sur Netflix

Après les Vampires à Paris, Netflix continue dans le domaine fantastique en revisitant cette fois-ci une page de l’Histoire française à travers La Révolution qui sera disponible sur le service de streaming le 16 octobre 2020.

Plus spécifiquement, cette série française écrite par Aurélien Molas et Gaïa Guasti nous dépeindra une version alternative de la Révolution française. Tout commence en 1787 auprès de Joseph Guillotin qui s’est vu confier la tâche de résoudre une série de meurtres mystérieux. C’est ainsi qu’il découvre l’existence d’un nouveau virus : Le sang bleu.

La maladie se propage au sein de l’aristocratie et pousse la noblesse à attaquer le peuple. C’est le début d’une révolte … Et si on nous avait menti depuis plus de deux siècles ?

Voici la véritable histoire de la Révolution Française…

Se composant de huit épisodes, cette première saison de La Révolution réunit Amir El Kacem (Joseph Guillotin), Marilou Aussilloux (Elise de Montargis), Lionel Erdogan (Albert Guillotin) et Isabel Gonzalez (Katell), mais aussi Gaïa Weiss, Dimitri Storoge et Laurent Lucas.

