La roue du temps Saison 1 : La grande aventure de Fantasy se dévoile dans un trailer et en novembre sur Prime Vidéo

Si la série prenant place dans l’univers du Seigneur des Anneaux n’arrivera pas avant l’année prochaine, Amazon Prime Video ne sera pas en manque de Fantasy épique cette année, puisque la première saison de The Wheel of Time/La Roue du temps arrivera le 19 novembre sur la plateforme de streaming. Aujourd’hui, nous pouvons découvrir la première bande-annonce.

Pour rappel, La Roue du temps a déjà été renouvelée pour une saison 2 au mois de mai dernier. La diffusion de la première se fera avec trois épisodes au lancement, puis un par semaine, avec la conclusion fixée pour le 24 décembre.

De quoi parle La Roue du Temps ?

Basée sur les romans de Robert Jordan, la série La Roue du temps a été développée par Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D.) et nous entrainera dans un monde où la magie existe et où seulement certaines femmes y ont accès.

L’histoire suivra Moraine (Rosamund Pike), membre de l’organisation Aes Sedai, alors qu’elle arrive dans une petite ville qui a été victime d’une attaque des forces du Ténébreux, une entité maléfique malveillante qui cherche à tout détruire sur son passage. Moraine prend sous son aile un groupe de cinq jeunes hommes et femmes, l’un d’entre eux serait selon une prophétie la réincarnation d’un héros ancien appelé Dragon qui pourrait sauver le monde ou le détruire.

Le casting principal de la première saison de La Roue du Temps rassemble Rosamund Pike, Josha Stradowski, Marcus Rutherford, Zoë Robins, Barney Harris, Madeleine Madden et Daniel Henney. On pourra également croiser Michael McElhatton, Álvaro Morte, Maria Doyle Kennedy, Daryl McCormack, Priyanka Bose, Kate Fleetwood, Lolita Chakrabarti, Sophie Okonedo et Peter Franzén.

Tags : Amazon moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.