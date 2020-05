L.A.’s Finest Saison 2 : Syd et McKenna son de retour en juin sur Spectrum, la preuve avec un trailer

Gabrielle Union et Jessica Alba sont de retour sur Spectrum avec une saison 2 de L.A.’s Finest. Les trois premiers épisodes de cette nouvelle saison en comprenant 13 seront mis en ligne dès le lundi 8 juin, puis il y aura un épisode par semaine par la suite.

Série développée par Brandon Margolis et Brandon Sonnier qui trouve son origine dans la franchise Bad Boys de Jerry Bruckheimer et Michael Bay, L.A.’s Finest est une série d’action qui nous ramène auprès de Syd Burnett (Gabrielle Union), la sœur de Marcus Burnett (Martin Lawrence dans les films), après les évènements de Bad Boys 2. Syd a décidé de devenir une détective au sein de la police de Los Angeles. Elle entame un nouveau partenariat avec Nancy McKenna (Jessica Alba), une mère de famille au passé également compliqué. Le duo se lance rapidement après les plus dangereux criminels de la ville.

Lorsque la saison 2 de L.A.’s Finest reprend, Syd fait le deuil de la perte d’un épisode et lutte pour trouver des réponses, tandis que McKenna fait face aux répercussions du kidnapping d’Izzy et du fossé que cela a creusé dans son mariage. Quand une vague de crimes menace la communauté du quartier de Koreatown, Syd, McKenna et l’équipe doivent trouver le responsable avant qu’il ne soit trop tard.

Au niveau du casting, en plus de Gabriel Union et Jessica Alba, L.A.’s Finest rassemble à leurs côtés Ernie Hudson, Zach Gilford, Duane Martin, Ryan McPartlin, Zach McGowan et Sophie Reynolds. Ils sont rejoints en saison 2 par Orlando Jones et Kelly Rowland en guest stars.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.