Une saison 3 pour L’amie prodigieuse, la saga d’Elena Ferrante se poursuit sur HBO et Rai

Proposée ce printemps sur HBO aux États-Unis, Rai en Italie et toujours Canal+ en France, la série L’amie prodigieuse — aussi intitulée My Brillant Friend — se poursuivra et continuera donc à porter à l’écran les romans d’Elena Ferrante dans une saison 3.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas familiers avec cette adaptation des de la saga littéraire d’Elena Ferrante, L’amie prodigieuse nous plonge dans la vie de deux amies issues d’un quartier de Naples, Elena Greco et Rafaella Cerullo, au début des années 50. Les deux amies vont suivre des voies qui vont les éloigner avant de les réunir de nouveau alors que Naples vit des heures sombres.

La saison 2 se basait bien entendu sur le second livre Storia del nuovo cognome qui a été publié en français sous le titre Le Nouveau Nom, et la troisième portera donc à l’écran Storia di chi fugge e di chi resta – appelée chez nous Celle qui fuit et celle qui reste. Voici le pitch du roman (qui contient naturellement des SPOILERS) : « Nous sommes à la fin des années soixante, les événements de 1968 s’annoncent, les mouvements féministes et protestataires s’organisent, et Elena, diplômée de l’École normale de Pise et entourée d’universitaires, est au premier rang. Même si les choix de Lila sont radicalement différents, les deux jeunes femmes sont toujours aussi proches, une relation faite d’amour et de haine, telles deux sœurs qui se ressembleraient trop. Et, une nouvelle fois, les circonstances vont les rapprocher, puis les éloigner, au cours de cette tumultueuse traversée des années soixante-dix. »

Au casting de L’amie prodigieuse, nous trouvons Margherita Mazzucco et Gaia Girace, tandis que le scénario est signé par Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci et Saverio Costanzo.

