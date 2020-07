L’amie prodigieuse Saison 1 : La saga d’Elena Ferrante nous plonge dans le destin de deux amies, dès ce soir sur France 2

Après une diffusion sur Canal+ (qui co-produit la série avec HBO et Rai) il y a plus d’un an et demi, la première saison de L’amie Prodigieuse est à découvrir sur France 2 à partir de ce mercredi 1er juillet, avec deux épisodes par soirée

Adaptation du roman d’Elena Ferrante tournée en italien, L’amie prodigieuse nous plonge dans la vie de deux amies issues d’un quartier de Naples, Elena Greco et Rafaella Cerullo, au début des années 50. Les deux amies vont suivre des voies qui vont les éloigner avant de les réunir de nouveau alors que Naples vit des heures sombres. (lire notre avis sur cette première saison).

Se composant de 8 épisodes de 52 minutes, le scénario de cette adaptation de L’amie prodigieuse est signé Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci et Saverio Costanzo, avec Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco et Elisabetta De Palo qui incarnent toutes les trois Elena – quand elle est jeune, adolescente et adulte respectivement. Ludovica Nasti et Gaia Girace prêtent leurs traits à Raffaella. La distribution est complétée par Antonio Buonanno, Gennaro Canonico, Pina Di Gennaro, Sarah Falanga, Luca Gallone, Antonio Milo, Imma Villa et Annarita Vitolo.

Le second opus de la saga d’Elena Ferrante a déjà été porté à l’écran (et disponible en DVD), alors que la série a également été renouvelée pour une saison 3.

