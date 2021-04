L’amour aux temps du Corona : De la romance en plein confinement, dès à présent sur Disney+

Proposé le temps d’un week-end sur Freeform l’été dernier, la mini-série L’amour aux temps du Corona (Love in the Time of Corona) surfe sur l’actualité en parlant de romance en plein confinement et l’on peut découvrir cela dès à présent sur Disney+ en France.

Produite à distance et filmée dans les maisons des acteurs, L’amour aux temps du Corona est donc une mini-série (non anthologique) qui se propose de nous parler de 4 relations amoureuses différentes sur 4 épisodes.

Il y a ainsi le jeune couple qui doit s’adapter à vivre ensemble 24h sur 24 durant le confinement ; deux colocataires dont l’amitié est rendue compliquée par leurs relations respectives ; deux parents qui cachent leur séparation à leur fille, de retour de l’université ; et une femme dont le mari est dans l’impossibilité de rentrer chez eux, ce qui ne l’empêchera pas de célébrer leur 50ème anniversaire de mariage.

Au niveau du casting, L’amour aux temps du Corona rassemble Leslie Odom Jr. (Hamilton), Nicolette Robinson (The Affair), Tommy Dorfman (13 Reasons Why), Rainey Qualley (Mad Men), Gil Bellows (Patriot), Rya Kihlstedt (One Mississippi), Ava Bellows (This Too Shall Pass) et L. Scott Caldwell (Lost).

