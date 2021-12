Landscapers : Olivia Colman et David Thewlis forment un couple de tueurs, dès aujourd’hui sur Sky Atlantic

Lancée hier sur HBO Max, la série britannique Landscapers avec Olivia Colman et David Thewlis fait ses débuts au Royaume-Uni à partir de ce mardi 7 décembre sur Sky Atlantic, et disponible dans son intégralité après la diffusion du premier épisode sur le service de streaming NOW. En France, la série sera diffusée prochainement sur Canal+.

De quoi parle Landscapers ?

Scénarisée par Ed Sinclair (le mari d’Olivia Colman) et réalisée par Will Sharpe (Flowers), Landscapers est une comédie noire inspirée de faits réels qui s’intéresse à un couple de tueurs. Plus précisément, la minisérie met en scène Olivia Colman et David Thewlis dans la peau de Susan et Christopher Edwards, un couple aimable qui a également tué les parents de Susan, William et Patricia Wycherley en 1998, puis a enterré les cadavres au fond de leur jardin dans leur maison à Mansfield.

Plus d’une décennie va s’écouler avant que leur crime ne soit découvert…

Le Casting de Landscapers

Se composant de 4 épisodes, Landscapers met donc à l’affiche Olivia Colman (The Crown) et David Thewlis (Harry Potter). Ils sont entourés par Dipo Ola qui incarne Douglas, le solliciteur de Susan ; tandis que Kate O’Flynn, Samuel Anderson et Daniel Rigby sont les policiers travaillant sur cette affaire de meurtre. Felicity Montagu et Karl Johnson jouent les parents de Susan.