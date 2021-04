Law and Order: Organized Crime Saison 1 : Elliot Stabler est de retour avec sa propre série, dès aujourd’hui sur NBC

Un an après que la commande ait été officialisée, Law and Order: Organized Crime fait ses débuts sur le petit-écran américain. Le nouveau spin-off de New York : Unité Spéciale arrive en effet ce 1er avril et marque donc le retour d’Elliot Stabler.

On peux donc retrouver Chris Meloni dans le rôle qu’il a tenu des saisons 1 à 12 de New York : Unité Spéciale. Comme le titre l’indique, Law & Order: Organized Crime créée par Dick Wolf (avec Ilene Chaiken au poste de showrunner) place Elliot Stabler à la tête d’une unité de la police de New York qui combat le crime organisé. Son retour dans les forces de l’ordre lui demandera un temps d’adaptation, car le système judiciaire a changé après une décennie d’absence.

Son retour, Stabler le fera à l’aide d’un crossover. En effet, avant le lancement officiel de la nouvelle série, le personnage fait un passage dans un épisode de New York : Unité Spéciale dans lequel il reconnecte avec son ancienne partenaire, Olivia Benson (Mariska Hargitay). On découvre alors qu’il revient dans la police à la suite d’une perte personnelle qui le pousse à reconstruire sa vie. Juste après cet épisode, NBC programme le pilote de Law & Order: Organized Crime.

Au niveau du casting, cette saison 1 de Law and Order: Organized Crime met donc en scène Christopher Meloni qui sera entouré par Dylan McDermott, Tamara Taylor, Danielle Moné Truitt et Ainsley Seiger, tandis que Charlotte Sullivan, Nick Creegan, Ben Chase et Jaylin Fletcher sont annoncés en récurrents.

