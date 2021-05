Une saison 2 pour Law and Order: Organized Crime, Elliot Stabler continue de combattre le crime organisé sur NBC

La franchise Law & Order reprend des couleurs sur NBC. Alors qu’il ne restait plus que New York : Unité Spéciale il y a peu, voilà maintenant que la franchise occupera toute une soirée la saison prochaine.

Ainsi, après avoir lancée avec succès Law and Order: Organized Crime, marquant le retour d’Elliot Stabler dans la franchise après 10 ans, le network américain annonce naturellement son renouvellement pour une saison 2.

Créée par Dick Wolf (avec Ilene Chaiken au poste de showrunner), Law and Order: Organized Crime place Elliot Stabler à la tête d’une unité de la police de New York qui combat le crime organisé. Son retour dans les forces de l’ordre lui demandera un temps d’adaptation, car le système judiciaire a changé après une décennie d’absence. Danielle Moné Truitt, Tamara Taylor, Ainsley Seiger and Dylan McDermott complètent la distribution.

Cette dernière sera donc toujours diffusée le jeudi soir, comme nous l’a révélé NBC, en compagnie d’Unité Spéciale, mais aussi de la nouvelle Law & Order: For The Defense qui suivra un cabinet spécialisé dans le droit pénal en charge de faire innocenter les accusés. La série sera donc concentrée sur la partie légale.

La première saison de Law & Order: Organized Crime se poursuit sur NBC le jeudi soir.

