Une saison 21 pour Law & Order, NBC ramène New York District à la vie 12 après son annulation

Voilà plusieurs années maintenant que Dick Wolf tente de lancer un nouveau spin-off judiciaire de sa première franchise sans grand succès. Il atteint néanmoins finalement son but en décrochant une commande pour une saison 21 de l’originale Law & Order.

Annulée brusquement alors qu’elle était sur le point d’entrer dans les livres d’histoires en brisant le record de saisons de Gunsmoke (aujourd’hui bien dépassé par New York Unité Spéciale), la série Law & Order s’était arrêtée en mai 2010 après 20 saisons. Comme vient de l’annoncer NBC, en 2022, elle aura enfin sa saison 21.

Ce revival de New York District (comme elle est connue en version française) rejoindra ainsi sur la grille du network Law & Order: SVU et la récente Law & Order: Organized Crime (qui arrive en France sur 13ème Rue le lundi 1er novembre sous le titre New York: Crime Organisé). Trois séries Law & Order, trois Chicago et trois FBI, la recette de Dick Wolf continue de fonctionner sur le petit écran américain.

Quoi qu’il en soit, en dehors de l’annonce de cette commande, NBC et Wolf n’ont pas communiqué plus de détails en dehors du fait que Rick Eid (Chicago PD) sera le showrunner. Les discussions sont en cours pour ramener certains anciens membres du casting original, mais rien n’est signé pour le moment — à noter que Jeremy Sisto et Alana de la Garza sont dans la franchise FBI et S. Epatha Merkerson est au casting de Chicago Med.

Si vous voulez découvrir ou revisiter les 10 dernières saisons de New York District, elles sont actuellement disponibles en streaming sur Amazon Prime Vidéo.