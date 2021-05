Une saison 9 pour Le Cœur a ses Raisons/When Calls The Heart, Hallmark reste toujours à Hope Valley

C’est ce dimanche que la saison 8 de la série Le Cœur a ses Raisons (When Calls The Heart) s’est achevée sur la chaine américaine Hallmark. Cela ne marque bien entendu pas la fin du show, comme cela fut confirmé immédiatement après l’épisode par Erin Krakow qui annonça le renouvellement. La série reviendra pour une saison 9.

Après huit saisons, Le Coeur a ses Raisons continue de délivrer des audiences solides pour Hallmark Channel, ayant rassemble avec sa reprise environ 3 millions de personnes, dont 397 000 femmes âgées entre 25-54 ans en Live+3 (c’est à dire audiences cumulés sur les trois premiers jours).

Développée par Michael Landon Jr. et inspirée par les romans de Janette Oke que l’on peut retrouver chez nous sur Netflix (du moins les 6 premières saisons), Le Cœur a ses Raisons suit Elizabeth Thatcher (Erin Krakow), une enseignante issue d’une bonne famille qui s’installe à Coal Valley (plus tard Hope Valley), une petite ville minière pour commencer une carrière d’institutrice et cela se révèle être transformateur. Maintenant veuve et mère célibataire, Elizabeth affronte de nouveaux challenges mais a aussi le soutien de la ville, dont le mystérieux homme d’affaires Lucas Bouchard (Chris McNally) et le mountie Nathan Grant (Kevin McGarry).

When Calls The Heart met donc à l’affiche Erin Krakow, Jack Wagner, Pascale Hutton, Kavan Smith, Paul Greene, Andrea Brooks, Chris McNally, and Kevin McGarry star in the series, inspired by the Janette Oke novel.

