Le dernier mot : Karla écrit des éloges funèbres pour retrouver la joie de vivre, dès aujourd’hui sur Netflix

Avec sa nouvelle série venue d’Allemagne, Netflix ne replonge pas dans la science-fiction ou le triller. La première saison de Le dernier mot mélange en effet humour et tragédie, comme nous pouvons le découvrir dès à présent sur la plateforme de streaming.

Créée par Aron Lehmann et Carlos V. Irmscher, Le dernier mot est une dramédie qui nous entraine dans le monde de Karla Fazius (Anke Engelke) alors que celui s’effondre quand, après 25 ans de mariage, son mari disparaît du jour au lendemain. Au grand étonnement de ses proches, elle va pourtant retrouver la joie de vivre en découvrant sa vocation : écrire des éloges funèbres.

Pour retrouver goût à la vie, elle accompagne d’autres personnes dans leur deuil et met un point d’honneur à détourner chaque règle du métier, au grand dam de son collègue Andreas Borowski (Thorsten Merten). Pourtant, elle a du mal à surmonter son propre deuil et plonge sa famille encore un peu plus dans le chaos.

Au casting de cette première saison de Le dernier mot, nous pouvons trouver Anke Engelke, Thorsten Merten, Nina Gummich, Johannes Zeiler, Juri Winkler, Gudrun Ritter, Aaron Hilmer et Claudia Geisler-Bading.

