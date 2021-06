Le Doute (Gold Digger) : Thriller psychologique avec Ben Barnes et Julia Ormond, dès ce soir sur France 2

Minisérie diffusée à la fin de l’année 2019 en Angleterre sur BBC One, Gold Digger arrive finalement en France, sur France 2, sous le titre Le Doute. Le premier épisode est déjà disponible sur France.tv tandis que la diffusion commence ce lundi 7 juin à 21h05.

Thriller psychologique en 6 épisodes nous venant de Marnie Dickens (Thirteen), Gold Digger / Le Doute suit Julia Day (Julia Ormond), 60 ans, riche, qui a fait passer les besoins des autres avant les siens durant toute sa vie. Lorsqu’elle rencontre Benjamin (Ben Barnes), un rédacteur d’une trentaine d’années au charme énigmatique, elle se laisse aller à rêver d’un nouveau bonheur.

Mais ce faisant, elle déchaîne l’hostilité de ses proches et réveille des secrets du passé qui vont avoir des effets dévastateurs des deux côtés. Et laisser naître un doute omniprésent : cet amour est-il vraiment possible ? Ou le jeune Benjamin n’en veut-il qu’à l’argent de Julia, comme le pense sa famille ?

Le casting de la série Le Doute réunit donc Julia Ormond (The Walking Dead: World Beyond) et Ben Barnes (Shadow and Bone), ainsi qu’Alex Jennings, Jemima Rooper, Sebastian Armesto, Nikki Amuka-Bird, Julia McKenzie, Archie Renaux et Indica Watson.

