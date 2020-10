Le jeu de la dame : Anya Taylor-Joy est une joueuse d’échecs hors pair dès à présent sur Netflix

Netflix nous invite à une partie d’échecs menée par l’actrice Anya Taylor-Joy (Peaky Blinders) avec la mise en ligne aujourd’hui de la mini-série Le Jeu de la dame.

Développée par Scott Frank et Allan Scott, Le jeu de la dame est une adaptation du roman éponyme écrit par Walter Tevis qui fut publié pour la première fois en 1983 et qui nous entraine donc pendant la période de la guerre froide pour nous chroniquer la vie d’une orpheline prodige des échecs.

Plus précisément, l’histoire suit la jeune Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) qui est abandonnée et placée en orphelinat dans le Kentucky à la fin des années 1950. Là, elle se découvre un talent étonnant pour les échecs tout en développant une addiction aux tranquillisants donnés comme sédatifs aux enfants. Hantée par ses démons personnels et boostée par un cocktail de narcotiques et d’obsessions, Beth, jeune femme marginale glamour, devient une joueuse d’échecs exceptionnelle, bien décidée à conquérir le monde de la compétition monopolisé par les hommes.

Composée de 6 épisode, Le jeu de la dame met donc en scène Anya Taylor-Joy qui est entourée par Bill Camp, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling, Isla Johnston, Christiane Seidel, Rebecca Root, Chloe Pirrie et Jacob Fortune-Lloyd.

