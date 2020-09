Pas de saison 2 pour Le show de Big Show et Ashley Garcia : Géniale et amoureuse sur Netflix, mais des épisodes de Noël pour conclure

Après la minisérie crossover « Intercomédies » proposée le mois dernier, le petit groupe de comédies familiales Netflix paraissait solide, mais il perd aujourd’hui deux membres. Le show de Big Show et Ashley Garcia : Géniale et amoureuse ont en effet été annulées.

Les deux sitcoms n’en ont pas encore fini avec Netflix, puisque la plateforme de streaming les ramènera en fin d’année pour animer la période des fêtes avec des épisodes de Noël qui seront donc les derniers pour les deux shows.

Pour rappel, lancée en février dernier, Ashley Garcia : Géniale et amoureuse (également connue sous le titre L’Univers infini d’Ashley Garcia) était une création de Seth Kurdland et Mario Lopez qui parlait donc d’Ashley Garcia, une adolescente de 15 ans qui déménage à l’autre bout des États-Unis afin de poursuivre une carrière dans la robotique, tout en explorant l’univers infini de l’adolescence. La première saison se compose de 2 parties (la seconde étant arrivée en juillet).

De son côté, Le show de Big Show (ou The Big Show Show en VO) a été développé par Josh Bycel et Jason Berger et fut mis en ligne en avril dernier. La comédie s’articulait autour de la superstar du catch connue sous le nom de Big Show. Il a pris sa retraite en Floride et doit à présent affronter un nouveau challenge : élever ses trois filles.

Les deux sitcoms ont donc côtoyées à l’occasion d’une minisérie évènementielle deux autres sitcoms de Netflix, Bienvenue chez Mamilia (Family Reunion) et Mr. Iglesias dont le sort n’a pas encore été fixé.

