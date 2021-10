Le Temps de t’oublier Saison 1 : La vie après une séparation, un voyage qui débute dès à présent sur Netflix

Petit tour du côté de l’Espagne juste avant le week-end avec Netflix qui nous propose la nouvelle série Le Temps de t’oublier (El tiempo que te doy en version originale), un drame romantique dont l’intégralité des épisodes est dès à présent disponible sur la plateforme de streaming.

De quoi parle Le Temps de t’oublier ?

Création de Nadia de Santiago qui tient également le premier rôle, Le Temps de t’oublier adopte un format peu traditionnel pour ce type de série, puisqu’elle se compose de 10 épisodes de 13 minutes.

L’histoire débute quand, après de nombreuses années de vie commune, Lina (Nadia de Santiago) et Nico (Álvaro Cervantes) se séparent. La jeune femme tente alors de refaire sa vie et de penser un peu moins à son ex chaque jour.

Le casting de Le Temps de t’oublier

La distribution de cette saison 1 de Le Temps de t’oublier se compose de Nadia de Santiago, Álvaro Cervantes, David Castillo, Mariví Carrillo, Nico Romero, Cala Zavaleta, Luisa Vides, Eloi Costa, Violeta Mateos, Carla Linares, Sergio Pozo, Stefy González, Prince Ezeanyim, Dariam Coco et Manuel Canchal.