Une saison 2 pour Le Tour du monde en 80 jours, et une série Voyage au centre de la Terre en développement

Les aventures de Phileas Fogg autour du monde dureront plus d’une saison ! En effet, la nouvelle adaptation du roman Le Tour du monde en quatre-vingts jours vient de décrocher une saison 2 alors que sa première saison n’a pas encore été diffusée — elle arrive le 20 décembre sur France 2.

Co-production entre BBC, France Télévisions, ZDF et Rai scénarisée par Ashley Pharoah (Life On Mars, The Living And The Dead) et Caleb Ranson (Child Of Mine, Heartless), Le Tour du monde en quatre-vingts jours (Around The World In 80 Days) met en scène David Tennant dans la peau du gentleman anglais, Phileas Fogg qui fait le pari de faire le tour du monde en quatre-vingts jours. Il est accompagné par Jean Passepartout (Ibrahim Koma), son serviteur français, et dans cette adaptation par Abigail Fix (Leonie Benesch), une jeune journaliste déterminée à sortir de l’ombre de son père en reportant cette extraordinaire histoire.

Ce voyage extraordinaire est rendu possible grâce à la révolution des transports qui marque le XIXe siècle dans le contexte de la révolution industrielle. Le développement de nouveaux modes de transport (chemin de fer, bateau à vapeur) et l’ouverture du canal de Suez en 1869 raccourcissent les distances, ou du moins le temps nécessaire pour les parcourir.

La seconde saison suivra de nouveau Phileas Fogg et son équipe faisant face à un nouveau challenge pour traverser le globe. À ce jour, les contrats n’ont pas encore été conclu, mais les acteurs principaux devraient être de retour.

La première saison, composée de huit épisodes, de Le Tour du monde en quatre-vingts jours réunit par ailleurs David Tennant, Ibrahim Koma (OSS 177), Leonie Benesch (The Crown), Jason Watkins (Des) et Peter Sullivan (Poldark). Lors du voyage, nous pourrons également croiser Lindsay Duncan (A Discovery Of Witches), Dolly Wells (Dracula), Richard Wilson (Merlin), Faical Elkihel (The Spy), Anthony Flanagan (The Terror), Gary Beadle (Patrick Melrose) et Giovanni Scifoni (DOC – Nelle Tue Mani).

Notons que les producteurs de la série Slim Film + Television et Federation Entertainment ont également annoncé refaire équipe en plus pour une autre adaptation d’un classique de Jules Verne, à savoir Voyage au Centre de la Terre qui suit cette fois-ci le professeur Lidenbrock, éminent géologue et naturaliste allemand, et son neveu, s’engageant dans une dangereuse expédition après avoir découvert un manuscrit runique indiquant la route pour se rendre au centre de la Terre.

En parallèle, notons que Disney+ travaille de son côté sur une série Nautilus, inspirée par 20 000 lieues sous les mers, avec l’acteur Shazad Latif (Star Trek Discovery) dans la peau du mythique Capitaine Nemo avec Michael Matthews à la réalisation. La série en 10 épisodes se propose de nous relater l’histoire du Capitaine Nemo et de son légendaire sous-marin. La production pour la série commence en décembre en Australie.