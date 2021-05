Le Voisin Saison 2 : Titan a de la concurrence inattendue, dans deux semaines sur Netflix

Avec Jupiter’s Legacy qui vient de débuter, Netflix n’est pas en manque de super-héros, mais cela ne doit pas dire qu’il n’y en aura pas plus. En effet, la série espagnole Le Voisin (ou El Vecino en version originale) fera son retour le 21 mai sur la plateforme de streaming.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas familiers avec cette série se basant sur la BD de Santiago García et Pepo Pérez, Le voisin nous entraine dans la vie de Jose Ramon, un journaliste qui est tombé accidentellement sur un extra-terrestre qui lui a donné des pouvoirs. Maintenant, il se fait appeler Titan, mais cela ne le rend pas plus responsable. En fait, la vie de Javier est chaotique et il refuse de devenir adulte. Avec l’aide de Jose, il va néanmoins commencer à changer en découvrant ses limites et en décidant de combattre les crimes, ce qui n’est pas une mince affaire.

En saison 2, alors que Javier pense avoir enfin maitrisé ce que cela demandait d’être le super-héros de la Terre, un nouveau challenge de taille émerge, venant d’un concurrent inattendu et de visiteurs extraterrestres.

Au casting de Le Voisin, nous trouvons Adrián Pino et Quim Gutierrez dans les premiers rôles. Ils sont accompagnés par Clara Lago, Catalina Sopelana, Jorge Sanz, Adrián Pino et Sergio Momo, mais aussi Gracia Olayo, Fran Perea et Javier Botet.

