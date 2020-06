Legends of Tomorrow Saison 6 : L’équipe perd un de ses membres

La saison 5 de Legends of Tomorrow s’est terminée sur The CW, et son final fut marqué par le départ d’un membre de l’équipe qui ne reviendra pas dans la saison prochaine.

La suite contient des spoilers sur le final de cette saison 5 de Legends of Tomorrow.

C’est ainsi que cette cinquième saison devient la dernière pour Maisie Richardson-Sellers qui quitte le Waverider pour vivre d’autres aventures. Le co-showrunner Phil Klemmer a confirmé que ce départ fut par ailleurs bien planifié par l’équipe scénaristique.

L’actrice avait rejoint Legends of Tomorrow en saison 2, alors pour incarner Amaya Jiwe aka Vixen, membre de la Justice Society of America dans les années 1940. Elle s’était jointe à l’équipe dans le but de retrouver le tueur de son petit ami Rex Tyler avant de devenir une membre à part entière et de tomber amoureuse de Nate. Cependant, elle a fini par retourner en 1942 et retrouver sa place dans le temps dans le but d’assurer le futur de ses enfants.

Le départ du personnage ne marqua pas celui de l’actrice qui endossa à partir de la saison 4 un autre rôle, celui de la shapeshifter Charlie, qui est en réalité Clotho, une moire — un divinité du Destin.

Cette saison 5 de Legends of Tomorrow a ainsi exploré l’histoire de Charlie et sa relation avec ses sœurs, les antagonistes de notre chère équipe. Pour le final, Charlie qui avait rejoint de nouveau ses sœurs, se rallie aux Legends dans le but de sauver le monde et décide ensuite de simplement poser ses valises dans le Londres des années 70, auprès de son groupe de punk The Smell, à l’époque où l’équipe du Waverider l’avait rencontré.

Terminons par signaler qu’il s’agit là du troisième départ au cours de cette saison 5 de Legends of Tomorrow qui a déjà été marqué par celui de Ray Palmer et Nora Darkh.

