Legends of Tomorrow Saison 6 : Résumé, Casting… Le point sur les prochains épisodes

Les Legends of Tomorrow ont fait face à des monstres, ont dû mettre un terme à des anomalies temporelles et ont dû stopper des âmes échappées de l’Enfer. Pour la saison 6, les voilà à se confronter à des… extraterrestres !

La saison 5 de Legends of Tomorrow se terminait avec le kidnapping de Sara, rendant la mission de la saison 6 très personnelle pour cette équipe DC. Si on ne sait pas quand les nouveaux épisodes pourront être proposés par The CW, que cela ne nous empêche pas de faire un point sur la situation…

Le Casting de Legends of Tomorrow Saison 6

La saison 5 de Legends of Tomorrow a été marquée par plusieurs départs, dont celui de l’actrice Maisie Richardson-Sellers qui incarnait Charlie dans le dernier épisode.

On retrouvera néanmoins au sein de ces nouveaux épisodes Caity Lotz (Captain Sara Lance), Tala Ashe (Zari Tarazi), Jes Macallan (Captain Ava Sharpe), Nick Zano (Dr. Nate Heywood), Dominic Purcell (Mick Rory) et Matt Ryan (John Constantine).

L’équipe est officiellement rejointe par Shayan Sobhian, l’interprète de Behrad, ainsi que par Olivia Swann dans la peau d’Astra Logue, en tant que réguliers. Les deux acteurs avaient le statut de récurrent la saison dernière.

Une histoire d’Alien en saison 6

Comme dit plus haut, la saison 5 de Legends of Tomorrow se terminait avec le kidnapping de Sara par des aliens. Si l’équipe a déjà affronté les Dominators dans le crossover Invasion !, cette histoire les conduira vers quelque chose de tout nouveau pour eux.

Pour contrer ce nouvel adversaire, l’équipe va devoir dès lors recruter une nouvelle Légende, une femme qui a été enlevée par des extraterrestres quand elle était enfant et soi-disant imprégnée de pouvoirs qui aideront l’équipe à vaincre leurs ennemis intergalactiques.

Naturellement, la saison explorera — au moins dans ces premiers épisodes — la dynamique du groupe sans Sara, leur leader qui occupe à sa manière la position de parent dans cette famille improbable. Captain Lance aura, par ailleurs, le droit à sa propre intrigue.

La relation entre Ava et Sara continuera donc d’évoluer, les deux femmes pouvant se débrouiller l’une sans l’autre sans difficulté, mais cela ne signifie pas qu’elles aiment être séparées, loin de là.

Legends of Tomorrow saison 6 est prévue pour la mi-2021 sur The CW, si tout va bien.

Tags : Legends of Tomorrow

