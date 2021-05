Legends of Tomorrow Saison 6 : Enlèvements alien, animation, et plein d’aventures dès dimanche sur The CW

L’équipe la plus folle de l’Arrowverse se prépare pour un retour très alien et plein d’improbables aventures dans la saison 6 de Legends of Tomorrow qui est diffusée à partir de ce dimanche 2 mars sur The CW.

Pour rappel, la saison 5 de Legends of Tomorrow se terminait avec le kidnapping de Sara, rendant la mission de la saison 6 très personnelle pour cette équipe DC.

Pour contrer ce nouvel adversaire, l’équipe recrute Esperanza “Spooner” Cruz (Lisseth Chavez, Chicago P.D.) une femme qui a été enlevée par des extraterrestres quand elle était enfant et soi-disant imprégnée de pouvoirs qui aideront l’équipe à vaincre leurs ennemis intergalactiques. Ou alors, elle est juste folle. Elle est dans tous les cas la dernière alliée des membres du Waverider.

Cette saison 6 de Legends of Tomorrow réunit donc à son casting Caity Lotz (Captain Sara Lance), Tala Ashe (Zari Tarazi), Jes Macallan (Captain Ava Sharpe), Nick Zano (Dr. Nate Heywood), Dominic Purcell (Mick Rory),, Matt Ryan (John Constantine), Shayan Sobhian (Behrad) et Olivia Swann (Astra Logue) qui sont ainsi rejoints par Lisseth Chavez

