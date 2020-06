Legends of Tomorrow Saison 6 : Shayan Sobhian aka Behrad devient régulier sur le Waverider

Bien que présent durant 10 épisodes (sur 14, en excluant le crossover) de la saison 5 de Legends of Tomorrow, il se trouve que Shayan Sobhian, l’interprète de Behrad, n’était pas régulier. L’acteur possédait jusque-là le statut de récurrent, mais cela vient de changer, étant promu régulier pour la saison 6 de la série de l’Arrowverse.

Pour rappel, Behrad Tarazi est le jeune frère de Zari qui fut tué en 2042 par ARGUS. Cependant, les Legends ont modifié la ligne temporelle à la fin de la saison 4 (disponible en DVD), faisant que Behrad n’a jamais été tué en 2042 et que sa sœur Zari n’est pas entrée en possession de l’amulette. Du coup, c’est lui qui est devenu membre de l’équipe du Waverider au lieu de Zari 1.0 (Zari 2.0, c’est-à-dire celle de la nouvelle timeline est une socialite).

Les évènements de la saison 5 de Legends of Tomorrow se confrontent naturellement à ce changement de ligne temporelle et ce que cela signifie pour Zari et Behrad, spécifiquement dans la dernière partie de la saison. La conclusion nous indiquait bien que Behrad allait rester sur le Waverider, et cette promotion pour l’acteur confirme son statut de membre des Legends a temps plein.

Notons que cette nouvelle arrive peu de temps après la conclusion de la saison 5 et l’officialisation du départ de la série de l’actrice Maisie Richardson-Sellers qui incarnait Charlie.

Legends of Tomorrow saison 6 est prévue pour la mi-2021 sur The CW.

