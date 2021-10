Legends of Tomorrow Saison 7 : Sara et son équipe en plein coeur des années folles, dès ce soir sur The CW

Un mois et une semaine après la conclusion de la saison 6 de Legends of Tomorrow, l’équipe du Waverider est déjà de retour pour une saison 7 sans voyages dans le temps et l’espace ! En effet, on retrouve Sara Lance et Cie bloqué en 1925 à partir de ce mercredi 13 octobre sur The CW, en compagnie de la saison 3 de Batwoman.

Au programme de Legends of Tomorrow Saison 7

Les Légendes ont sauvé l’histoire, fait face à des monstres, anomalies et autres vilains improbables, et plus récemment à une menace alien. Ils ont tout vécu… ou presque ! Car les voilà à s’embarquer dans une aventure pas comme les autres au sein de cette nouvelle saison de Legends of Tomorrow : une où ils n’ont plus de moyen de transport !

La saison 6 s’est terminé par la destrucation du Waverider, alors que l’équipage se trouve en 1925. Ils sont dès lors bloqué à cette époque, sans moyen de retour. Cependant, les légendes n’ont pas vraiment envie de rester dans le coin, et vont donc, dans le but de retourner à leur époque, se lancer dans un périple, accompagnée d’une Gideon en chair et en os, à travers le pays pour se rendre à New York et rencontrer le Dr Gywn Davies (Matt Ryan), un excentrique scientifique et pionnier dans le voyage dans le temps.

La saison 7 de Legends of Tomorrow réunit donc Caity Lotz (Sara Lance), Tala Ashe (Zari Tarazi), Jes Macallan (Ava Sharpe), Olivia Swann (Astra Logue), Adam Tsekhman (Gary Green), Shayan Sobhian (Behrad Tarazi), Lisseth Chavez (Esperanza « Spooner » Cruz), Nick Zano (Nate Heywood), Matt Ryan (Dr. Gwyn Davies). Ils sont donc rejoints par Amy Louise Pemberton qui incarne toujours Gideon, mais qui sera présente physiquement dans ces nouveaux épisodes.