Legends of Tomorrow Saison 7 : L’équipage du Waverider est privé de voyage dans le temps, en octobre sur The CW

Seulement deux semaines après la fin de la saison 6 de Legends of Tomorrow, The CW nous dévoile une première promo pour la saison 7 de la série de l’Arrowverse qui fera officiellement son retour sur le network américain à partir du 13 octobre.

Les Légendes ne se seront pas absentées longtemps avant que leurs mésaventures ne se poursuivent. Ils ont sauvé l’histoire, fait face à des monstres, anomalies et autres vilains improbables, et plus récemment à une menace alien. Ils ont tout vécu… ou presque !

Suite à la conclusion de la saison 6, marquée par la destruction du Waverider, l’équipage est bloqué en 1925 sans aucun moyen de retour.

Bien décidés à quitter cette époque pour retrouver la leur, l’équipe, accompagnée d’une Gideon en chair et en os, vont traverser le pays pour se rendre à New York dans le but de rencontrer le Dr Gywn Davies (Matt Ryan), un excentrique scientifique et pionnier dans le voyage dans le temps.

La saison 7 de Legends of Tomorrow réunit donc Caity Lotz (Sara Lance), Tala Ashe (Zari Tarazi), Jes Macallan (Ava Sharpe), Olivia Swann (Astra Logue), Adam Tsekhman (Gary Green), Shayan Sobhian (Behrad Tarazi), Lisseth Chavez (Esperanza “Spooner” Cruz), Nick Zano (Nate Heywood), Matt Ryan (Dr. Gwyn Davies). Ils sont donc rejoints par Amy Louise Pemberton qui incarne toujours Gideon, mais qui sera présente physiquement dans ces nouveaux épisodes.

