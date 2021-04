Leonardo Saison 1 : Le célèbre maitre italien est accusé de meurtre, dès à présent sur Amazon Prime Video UK

Leonardo Da Vinci est le sujet d’une enquête, à partir d’aujourd’hui dans Leonardo sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video UK. Attention, la série n’est pas disponible sur le service de vidéo à la demande en France à ce jour, elle devrait être proposée par France Télévisions qui n’a pas encore annoncé de date.

Création de Frank Spotnitz (Les Médicis : Maîtres de Florence) et Steve Thompson (Sherlock, Doctor Who) produite donc par RAI (Italie), RTVE (Espagne) et France Télévisions, Leonardo va explore donc la vie du célèbre génie à travers un mystère.

En effet, tout commence à Milan en 1506. Léonard de Vinci (incarné par Aidan Turner) est arrêté, accusé d’avoir empoisonné Caterina de Cremona. Il ne cesse de prôner son innocence à l’inspecteur Stefano Giraldi et ce dernier encourage donc le peintre et homme d’esprit à lui raconter sa vie.

Cette première saison de Leonardo se compose de huit épisodes et rassemble donc, autour d’Aidan Turner (Poldark), Giancarlo Giannini (Catch-22) qui joue Andrea del Verrocchio, un maitre formateur de Léonard de Vinci ; Matilda De Angelis (The Undoing) incarne Caterina da Cremona, amie et muse de de Vinci ; et donc Freddie Highmore (The Good Doctor, Bates Motel) qui est Stefano Giraldi, un jeune détective chargé de résoudre le mystère au cœur de la série.

