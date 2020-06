Les Demoiselles du téléphone Saison 5 : Las Chicas del Cable feront leur ultime retour en juillet sur Netflix

Netflix s’apprête à faire ses adieux à ses Demoiselles du téléphone. Le service de streaming vient en effet de révéler la date de mise en ligne des derniers épisodes de la saison 5, qui sont également les derniers de la série, et on pourra ainsi les découvrir à partir du 3 juillet.

Première série originale de Netflix produite en Espagne, Les Demoiselles du téléphone se composera au total de 42 épisodes. Lorsque la série débute, nous sommes en 1928. Alors que l’opérateur national inaugure son siège dans le centre de la ville, des centaines de jeunes femmes essaient d’obtenir un poste dans l’entreprise, seul lieu synonyme de progrès et de modernité pour elles à cette époque. L’histoire se concentre sur quatre jeunes opératrices, issues de milieux très différents : Lidia (Blanca Suárez), Marga (Nadia de Santiago), Carlota (Ana Fernández) et Ángeles (Maggie Civantos). Dès leur embauche, la jalousie, l’envie et la trahison se mêlent à la soif de réussite, à l’amitié et à l’amour.

La première partie de cette saison 5 de Les Demoiselles du téléphone prenait place au cœur de l’Espagne déchirée par la guerre civile. Lidia est de retour à Madrid et est à la recherche de Sofía qui s’est enfuie pour se battre aux côtés des républicains. Celle-ci s’achevait alors avec Madrid tombant dans les mains des nationalistes. Lidia et ses amis voyaient ainsi leurs derniers espoirs se briser et leurs vies basculer tragiquement.

La distribution de cette saison 5 de Les Demoiselles du téléphone réunit donc Blanca Suárez, Yon González, Ana Fernández, Nadia de Santiago, Martiño Rivas, Ana Polvorosa, Nico Romero, Denisse Peña, Raúl Mérida, Miguel Diosdado, Alex Hafner, Kiti Mánver, Marcial Álvarez et Maggie Civantos

