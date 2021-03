Les Irréguliers de Baker Street Saison 1 : Les jeunes associés de Sherlock Holmes enquêtent dès à présent sur Netflix

Après le film Enola Holmes, Netflix continue d’explorer l’univers tangentiel de Sherlock Holmes avec la première saison de la série Les Irréguliers de Baker Street qui est dès à présent disponible sur la plateforme de streaming.

Création de Tom Bidwell inspirée par le travail de Sir Arthur Conan Doyle bien entendu, Les Irréguliers de Baker Street nous propose une version qui s’éloigne du classique Holmes pour y ajouter un angle sinistre et surnaturel.

Dans le Londres de l’ère victorienne, Béa, Jessie, Billy, Spike et Léo forment un gang de jeunes des rues qui travaille à résoudre des crimes pour le compte du sinistre Watson et de son mystérieux associé, Sherlock Holmes. Alors que les crimes prennent un tour surnaturel et qu’une sombre puissance apparaît, ces jeunes détectives malgré eux vont devoir se serrer les coudes pour sauver Londres, mais aussi le monde entier.

Au casting de cette saison 1 de 8 épisodes de Les Irréguliers de Baker Street, nous trouvons Mckell David, Thaddea Graham, Jojo Macari, Harrison Osterfield, Darci Shaw, Clarke Peters, Royce Pierreson et Henry Lloyd-Hughes.

