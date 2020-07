Les Justicières : Des lycéennes britanniques se vengent, dès à présent sur Netflix

Proposée en février dernier sur le BBC iPlayer en Angleterre, la première saison de la série Les Justicières (Get Even en version originale) arrive aujourd’hui en France sur Netflix qui vient ainsi de mettre en ligne tous les épisodes.

Série adolescente créée par Holly Phillips, Les Justicières se base sur le livre Don’t Get Mad (Get Even) de Gretchen McNeil qui est encore inédit chez nous et qui suit quatre lycéennes animées par un désir de vengeance qui s’unissent en secret pour dénoncer le harcèlement qui règne dans leur prestigieuse école.

Une nouvelle année scolaire commence à Bannerman avec un coup de théâtre et les « compliments de GTC ». Kitty, Olivia, Margot et Bree ont décidé de se venger et de le faire publiquement (et anonymement) pour que le harcèlement stoppe. Quand l’école est touchée par une tragédie qui leur est attribuée, elles vont devoir remettre en question leur approche et découvrir la vérité.

Au casting de cette première saison de 10 épisodes de Les Justicières rassemble dans son casting Kim Adis, Mia McKenna-Bruce, Bethany Antonia, Jessica Alexander, Joe Flynn, Emily Carey, Kit Clarke, Jake Dunn, Joe Ashman, Ayumi Spyrides, Priya Blackburn, Joelle Bromidge, Razan Nassar et Isaac Rouse.

