Pas de saison 5 pour Les nouvelles aventures de Sabrina, Netflix annonce la fin de la série

Après Dead to Me, Ozark ou encore La Méthode Kominsky, Netflix continue d’annoncer les fins prochaines de ses séries. Cette fois, c’est au tour de Les nouvelles aventures de Sabrina qui doit revenir un peu plus tard cette année pour sa saison 4 (ou partie 4) qui sera donc sa toute dernière.

Une nouvelle qui n’est pas très étonnante étant donné la longueur moyenne d’une série Netflix. Le service de streaming annonce en tout cas qu’il y aura une conclusion « spooky, sexy et surnaturelle ».

Quoi qu’il en soit, la saison 4 de Les nouvelles aventures de Sabrina se composera de 8 épisodes qui verront les sorcières de Greendale combattre les Terreurs d’Eldritch, des menaces puissantes qui doivent mener à la fin des temps. En parallèle, Nick (Gavin Leatherwood) commence à se rapprocher doucement de Sabrina (Kiernan Shipka), mais il est peut-être trop tard pour cela.

Au niveau du casting, Les nouvelles aventures de Sabrina rassemble donc Kiernan Shipka, Miranda Otto, Richard Coyle, Ross Lynch, Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Gavin Leatherwood, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph et Abigail Cowen.

Tags : Netflix Sabrina moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.