Les Nouvelles Enquêtes de Miss Fisher Saison 1 : La nièce de Phryne Fisher devient détective, dès ce soir sur Warner TV

Une nouvelle Miss Fisher débarque en France. Alors que Phryne Fisher menait l’enquête dans les années 20, c’est maintenant sa nièce qui prend sa suite dans Les nouvelles enquêtes de Miss Fisher, à partir de ce mardi 23 février sur Warner TV France et en replay.

Nous venant de Deb Cox et Fiona Eagger, Les Nouvelles Enquêtes de Miss Fisher est donc une série dérivée de Miss Fisher Enquête. La série prend place dans les années 60, et s’intéresse à la téméraire Pérégrine Fisher (Geraldine Hakewill), nièce de la célèbre détective privée Mme Fisher disparue lors d’un crash en Nouvelle-Guinée, qui découvre ce que cette dernière lui a légué: une maison, une magnifique voiture de sport et une adhésion à un club de femmes …

C’est le début d’une nouvelle vie pour Pérégrine qui devient à son tour une détective privée, guidée dans cette nouvelle vie par un club de femmes pas comme les autres.

Nous venant originellement de la chaine australien Seven Network, notons que Les Nouvelles Enquêtes de Miss Fisher a été renouvelée pour une saison 2, mais par le service de streaming Acorn TV qui distribue la série aux États-Unis.