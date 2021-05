Les Nouvelles Enquêtes de Miss Fisher Saison 2 : De nouveaux meurtres à résoudre dans le Melbourne des années 60, en juin sur Acorn TV

Pérégrine Fisher poursuit ses investigations dans la saison 2 de Les Nouvelles Enquêtes de Miss Fisher qui fera son retour sur Acorn TV le lundi 7 juin avec deux épisodes, puis un épisode sera mis en ligne tous les lundis jusqu’au 19 juillet.

Série dérivée de Miss Fisher Enquête diffusée en France sur Warner TV, Les Nouvelles Enquêtes de Miss Fisher nous ramènent dans les années 60, et s’intéresse à la téméraire Pérégrine Fisher (Geraldine Hakewill), nièce de la célèbre détective privée Mme Fisher, disparue lors d’un crash en Nouvelle-Guinée, qui découvre ce que cette dernière lui a légué: une maison, une magnifique voiture de sport et une adhésion à un club de femmes… C’est le début d’une nouvelle vie pour Pérégrine qui devient à son tour une détective privée, guidée dans cette nouvelle vie par un club de femmes pas comme les autres.

En saison 2, Peregrine Fisher doit donc continuer à jongler entre sa nouvelle carrière, la vie d’une aventurière et sa romance avec le Detective James Steed (Joel Jackson). Ses nouvelles enquêtes la conduiront ainsi dans une école pour les hôtesses de l’air, à une exposition canine ou encore sur une piste de bowling. Et alors qu’elle s’affaire à résoudre ses crimes, Birdie Birnside (Catherine McClements) se relance dans l’espionnage en compagnie d’un ancien amant, tandis que Violetta (Louisa Mignone) et Samuel (Toby Truslove) peinent à contenir leur passion.

Cette seconde saison de Les Nouvelles Enquêtes de Miss Fisher se compose de 8 épisodes et met donc en scène Geraldine Hakewill, Joel Jackson, Catherine McClements, James Mason et Toby Truslove.

