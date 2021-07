Leverage: Redemption Saison 1 : Les arnaques reprennent dès aujourd’hui sur IMDb TV

Voilà neuf années que la série Leverage s’est achevée sur TNT et elle fait aujourd’hui son grand retour. Ce revivant est intitulé Leverage: Redemption et est proposée sur le marché américain sur IMDb TV, la plateforme gratuite de streaming d’Amazon (financée par la publicité).

Terminée en 2012, Leverage revient sous l’impulsion de Dean Devlin (les créateurs originaux sont annoncés en consultants), mais elle n’est pas exactement la même. Timothy Hutton qui jouait Nate Ford, le leader de l’équipe, n’est pas au casting de ce revival. C’est ainsi Noah Wyle qui prend sa place (dans un rôle différent, bien entendu) — et il en profite pour réaliser deux des treize épisodes commandés.

Leverage: Redemption prend place huit ans après la fin de la série originale. Sophie Devereaux (Gina Bellman), Parker (Beth Riesgraf), Eliot Spencer (Christian Kane) et Alec Hardison (Aldis Hodge) ont vu le monde changé. Les riches et puissants sont plus libres que jamais de prendre ce qu’ils veulent sans conséquence. L’équipe reprend donc du service avec l’ajout d’Harry Wilson (Noah Wyle), un avocat d’affaires qui a réalisé qu’il était du mauvais côté de la barrière et est désormais à la recherche d’une rédemption, mais aussi avec Breanna Casey (Aleyse Shannon), la sœur d’Hardison.

Cette saison 1 de Leverage: Redemption débutera avec 8 épisodes qui seront tous mis en ligne en juillet sur IMDb TV, puis avec 8 supplémentaires qui sont dès à présent annoncés pour cet automne.

En attendant son arrivée chez nous, vous pouvez revisiter (ou simplement découvrir), l’originale Leverage, puisque toutes les saisons sont disponibles en France en streaming sur Amazon Prime Vidéo.

Tags : Amazon Leverage moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.