Une saison 3 pour L’Hôpital et ses fantômes, la série de Lars von Trier de retour après plus de décennies de pause

Plusieurs suites et reboots ont été annoncés récemment, mais aucun n’est aussi surprenant que celui de L’Hôpital et ses fantômes. La série danoise sera de retour en 2021 après plus de deux décennies de pause pour nous livrer sa troisième et dernière saison.

Série culte de Lars von Trier, L’Hôpital et ses fantômes (ou Riget dans sa version originale et The Kingdom en anglais) était prévue en trois saisons. Elle débuta en 1994 avec une première saison de 4 épisodes et elle s’est poursuivie avec 4 de plus trois ans plus tard (disponibles en DVDs). En raison du décès de deux des acteurs, Ernst-Hugo Järegård et Kirsten Rolffes, la troisième saison n’avait alors pas vu le jour.

Si vous n’êtes pas familiers avec ce show atypique, l’histoire nous entraine dans le département de neurochirurgie du Rigshospitalet de Copenhague, le principal hôpital de la ville qui était en permanence enveloppé de brume. La série étant quelque peu inspirée par Twin Peaks, les mystères sont aussi bien présents, tout comme le surnaturel qui se mélange également avec une petite touche de soap. Nous avons alors des patients qui communiquent avec des fantômes, des étudiants pris dans un triangle amoureux et des yeux maléfiques observent tout le monde. Et plus encore.

Une fois de plus scénarisée par Lars von Trier avec Niels Vorsel, L’Hôpital et ses fantômes reviendra en 2022 pour une saison 3 de 5 épisodes qui serviront de conclusion à la série. Au niveau du casting et de l’intrigue, les détails sont tenus secrets, mais on sait que des visages connus seront de retours auprès de nouveau personnages.

Tags : Séries Scandinaves moins...

