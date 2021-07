Lie With Me : Thriller noir en banlieue australienne, cette semaine sur Channel 5

Après avoir offert une relecture des derniers jours d’Anne Boleyn, Channel 5 se lance dans un nouveau thriller avec Lie With Me, diffusée du lundi 12 au jeudi 15 juillet sur la chaine britannique.

Co-production entre l’Australie et l’Angleterre, Lie With Me est une série en 4 épisodes de Jason Herbison qui se centre sur Anna Fallmont (Charlie Brooks) et sa famille qui déménagent en Australie dans le but de prendre un nouveau départ après l’infidélité de son mari (Brett Tucker) qui a mis le mariage à l’épreuve.

Sur place, le couple décide d’engager une jeune nounou pour s’occuper de leur enfant, mais cette dernière n’est pas aussi innocente qu’elle y parait. Cela va avoir de graves conséquences pour tout le monde.

Lie With Me met donc à l’affiche Charlie Brooks et Brett Tucker, mais aussi Phoebe Roberts dans le rôle de la nounou, Caroline Gillmer, Jacqueline Brennan, Stephen Lopez et Ian Bliss.

