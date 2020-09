Life : La série dérivée de Doctor Foster, à partir de ce soir sur BBC One

Mike Bartlett retourne dans l’univers de Doctor Foster sans Suranne Jones, avec la série dérivée Life qui est diffusée à partir de ce mardi 29 septembre sur BBC One.

Se composant de 6 épisodes, Life nous raconte les histoires de plusieurs résidents d’une large maison de Manchester qui a été divisée en quatre appartements. À travers chaque histoire, Mike Bartlett souhaite explorer l’amour, la naissance et la mort, et tout ce qu’il y a d’ordinaire et d’extraordinaire entre les deux.

C’est ainsi que l’on suivra Gail, épouse d’Henry sur le point de célébrer son 70ème anniversaire lorsqu’une rencontre lui fait remettre en question toute son existence. David est heureux en ménage avec Kelly, mais doit faire face à la tentation quand il fait la connaissance de Saira. Enceinte et menant une vie simple et stable avec Liam, Hannah voit ses plans être chamboulée avec le retour d’Andy,avec qui elle a eu une aventure d’un soir il y a neuf mois de cela.

Enfin, Belle, professeur de pilates, voit son quotidien être perturbé par l’arrivée inattendue de sa nièce de 15 ans, Maya. Belle est plus connue sous le nom d’Anna par les spectateurs de Doctor Foster, où elle était alors l’épouse de Neil qui devrait également apparaitre dans la série.

Life met ainsi à l’affiche Alison Steadman, Peter Davison, Adrian Lester, Victoria Hamilton, Melissa Johns, Rachael Stirling, Saira Choudhry, Erin Kellyman, Calvin Demba et Joshua James.

