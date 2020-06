Pas de saison 2 pour Lincoln Rhyme et Perfect Harmony, NBC annonce l’annulation de ses séries

Alors que NBC tarde à nous dévoiler ses plans pour l’automne et le sort de plusieurs de ses séries, nous apprenons finalement que le network a décidé de ne pas poursuivre Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector et la comédie Perfect Harmony. Elles sont donc officiellement annulées et ne reviendront pas pour une saison 2.

Diffusée à la mi-saison, Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector a séduit une moyenne de 5.6 millions de téléspectateurs par semaine (0.8 pts sur les 18-49 ans), tandis que Perfect Harmony n’attirait que 2.9 millions de curieux (0.6 pts sur les 18-49 ans).

Si vous n’êtes pas familiers avec cette nouvelle adaptation du roman « Le Désosseur » de Jeffery Deaver, Lincoln Rhyme se centre sur le célèbre criminologue-expert de la police new-yorkaise Lincoln Rhyme (Russell Hornsby) qui, suite à une violente rencontre avec un tueur en série, se retrouve handicapé et incapable de retourner sur le terrain. Quand Amelia Sachs (Arielle Kebbel), une jeune officière de police possédant un don pour le profiling, se retrouve sur la piste d’un tueur, Rhyme trouve en elle une nouvelle partenaire dans sa chasse au tueur. Vous pouvez en apprendre plus dans notre article sur la première saison.

De son côté, Perfect Harmony est une comédie musicale suivant Arthur Cochran (Bradley Whitford), un ancien professeur de musique de Princeton qui tombe par hasard sur une chorale en répétition dans l’église d’une petite ville et y découvre un groupe de chanteurs qui ne s’accordent pas, dans tous les sens du terme. Malgré leurs différences, Arthur et ce groupe pourraient bien être la parfaite rencontre pour une réinvention et la redécouverte du petit bonheur dont ils ont tous besoin.

Si le sort de Sunnyside et Bluff City Law a déjà été fixé, NBC a encore à annoncer quel futur est réservé à ses autres nouveautés de la saison : Council of Dads, Indebted et Zoey’s Extraordinary Playlist.

