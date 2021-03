Line of Duty Saison 6 : Kelly Macdonald est dans le viseur de l’AC-12, dans moins de deux semaines sur BBC One

Après deux ans d’absence, en partie dû à des délais de production causé par le coronavirus, la plus populaire série britannique du moment s’apprête à faire son retour. BBC One a en effet annoncé le lancement de Line of Duty saison 6 pour le dimanche 21 mars, et a mis en ligne un trailer.

Comme c’est le cas à chaque saison, nous retrouvons l’équipe de l’AC-12, à savoir Ted Hastings (Adrian Dunbar), DI Kate Fleming (Vicky McClure) et DS Steve Arnott (Martin Compston) devant ainsi s’occuper d’une nouvelle affaire de corruption au sein des forces de l’ordre. Ils sont, au sein de cette saison 6 de Line of Duty, rejoint par une nouvelle recrue : DC Chloe Bishop (Shalom Brune-Franklin).

L’équipe enquête donc sur la DCI Joanne Davidson (Kelly Macdonald), enquêtrice en chef sur une affaire de meurtre non résolue dont le comportement va attirer l’attention de l’AC-12. Il ne faut pas longtemps pour que l’investigation les conduisent à découvrir des informations surprenantes.

Se composant de 7 épisodes, a distribution de cette saison 6 de Line of Duty réunit donc Adrian Dunbar, Vicky McClure, Martin Compston, Shalom Brune-Franklin, Kelly Macdonald.

