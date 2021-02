L’Internat: Las Cumbres Saison 1 : Les étudiants de Las Cumbres font face à l’horreur, dès maintenant sur Amazon Prime Vidéo

Pas de répit pour les étudiants espagnols, mais cette fois, c’est sur Amazon Prime Video que ça se passe avec la série L’Internat: Las Cumbres. L’intégralité des épisodes de la première saison est ainsi dès maintenant disponible.

Développée par Laura Belloso et Asier Andueza, L’Internat: Las Cumbres est un reboot de la série El internado de 2007 qui nous entraine dans le pensionnat de Las Cumbres. Dans cette forteresse imprenable, bâtie à flanc de falaises, les élèves sont soumis à une discipline de fer et d’où il semble impossible de s’échapper. Malgré ça, deux d’entre eux y parviennent une nuit et s’aventurent dans la forêt, mais tout tourne mal, car la survie aux abords du pensionnat est bien plus dangereuse qu’en son sein et la forêt bien plus terrifiante.

Après cette tentative d’évasion ratée, Manuel disparaît dans la forêt aux mains d’un homme mystérieux avec un masque de corbeau. Malgré la discipline de fer dans laquelle ils évoluent, Paul, Amaia et leurs amis n’arrêtent pas une minute de le rechercher. Durant leur aventure, ils découvrent que l’ancienne loge qui vivait dans la forêt, le Nid du Corbeau, continue de perpétrer des crimes.

Au casting de cette première saison de L’Internat: Las Cumbres, nous trouvons Asia Ortega, Albert Salazar, Joel Bosqued, Alberto Amarilla, Mina El Hammani, Claudia Riera, Paula del Río, Carlos Alcaide, Daniel Arias, Daniela Rubio, Gonzalo Díez et Natalia Dicenta.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.